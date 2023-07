Pnnr: Braga (Pd), ‘fallimento totale mentre governo attacca magistrati e difende Santanchè’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “La terza rata ancora sospesa e la quarta che non arriverà prima del prossimo anno. È sotto gli occhi di tutti ma il Ministro Fitto lo scopre oggi dai giornali e convoca in gran fretta una cabina di regia. Ancora non sono chiari quali progetti salteranno e quali subiranno modifiche”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo alla Camera del Pd.

“Solo una cosa è chiara: ancora una volta il Parlamento resterà escluso da una comunicazione trasparente e doverosa. Mentre mancherà l’occasione per trasformazioni importanti in settori strategici come la transizione ecologica, il Sud, l’occupazione femminile e giovanile, il Terzo Settore. Un fallimento totale di cui paga il prezzo il paese mentre il governo è impegnato ad attaccare magistrati e a difendere Santanchè e Facci”, aggiunge.