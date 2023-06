Giugno 2, 2023

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Noi non faremo mai una opposizione preconcetta. Per esempio, sulla Corte dei conti a me sembra che quello che ha fatto il governo è del tutto logico, non c’è nessun pericolo autoritarismo. Però dico che sul Pnrr l’1% speso per la Sanità è una cosa inaccettabile. Cerchiamo di essere sempre molto oggettivi, perché questo è l’unico modo per fare politica”. Lo ha detto Carlo Calenda a Mattino 5.