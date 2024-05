Pnnr: Conte, ‘siamo in ritardo, iniziativa parlamentare per aiutare governo’

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Sono fortemente preoccupato per l’attuazione del Pnnr, siamo in ritardo. Questa è la ragione per cui vedrete una nostra iniziativa in Parlamento, per dare una mano al governo”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando alla Confcommercio.

“Il Pnnr è di tutti, non di Conte, Draghi o Meloni. Lavoriamo insieme, siamo disponibili, se ce qualcosa da cambiare, per facilitare l’applicazione, la messa a terra, monitorare -ha spiegato il leader del M5s-. Presenteremo in Parlamento una proposta perché il governo possa confrontarsi, oggi non sappiamo quali progetti verranno perseguiti, quali attuati e quali no. Il governo deve confrontarsi in trasparenza o si creano zone di opacità con il rischio di irresponsabilità”.