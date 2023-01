Gennaio 22, 2023

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Temo che la Meloni non abbia il minimo di idea su come si realizza il Pnnr. Va ripresa da zero quell’operazione, per lei, perchè nè sulle questioni attuative nè sugli obiettivi non ci hanno messo la testa”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Mezz’ora in più.