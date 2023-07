Pnnr: Fazzolari, ‘Italia virtuosa, controcanto Gentiloni una anomalia ‘

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “L’Italia a oggi è la nazione più virtuosa nello stato di avanzamento del Pnrr, seconda solamente alla Spagna, che però ha un piano decisamente più ridotto. Non siamo, dunque, in ritardo. Certo, ci sono dei problemi ereditati che stiamo cercando di risolvere”. Lo dice Giovanbattista Fazzolari a ‘Libero’.

“Certo, se avessimo un Commissario italiano più attento alle esigenze nazionali”, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Cosa rimprovera a Paolo Gentiloni? “Più che un rimprovero, rilevo un’anomalia: quella di un Commissario che si sente ogni volta in dovere di fare il controcanto al governo italiano, con dichiarazioni che mettono in difficoltà la Nazione e che credo comincino a sorprendere anche molti a Bruxelles”.

Fazzolari, tra le altre cose, parla di lotta alla mafia: “Noi non prendiamo lezioni di lotta alla mafia da nessuno. Non esiste una forza politica che ha contrastato la mafia con la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e FdI da quando esiste”. Sulla giustizia, il sottosegretario spiega: “Ascolteremo tutti ma abbiamo il dovere dimettere ordine in un sistema che, come dimostra la bassa fiducia dei cittadini nella magistratura, troppo a lungo ha deluso”; “ci siamo presentati alle elezioni con questo programma: andremo avanti”.