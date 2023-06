Pnnr: Fitto, ‘nessun corto circuito sul sistema dei controlli’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Non esiste nessun corto circuito rispetto al sistema dei controlli. Il governo è in linea di coerenza con il Dl di attuazione del Pnnr del governo Draghi, che non richiama in alcun modo il tema del controllo concomitante, che fa riferimento a due provvedimenti precedenti all’approvazione del Pnnr”. Lo ha detto Raffaele Fitto in aula alla Camera.

“La relazione della Corte dei conti si riferisce al periodo luglio 2021 dicembre 2022, è importante che ognuno tenga conto del fatto che la reazione ha un arco di giudizio. Mi sembra indichi che ci sia da parte di questa aula e dal Parlamento un approccio positivo”, ha spiegato il ministro degli Affari Ue.