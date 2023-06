Pnnr: Fitto, ‘su terza rata confronto Ue si chiuderà nelle prossime ore positivamente’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “I 55 obiettivi, 25 già raggiunti del precedente governo cui se ne sono aggiunti 30, sono stati inviati alla Commissione europea, si è aperta una fase di confronto che non ha ritardi, come scritto nelle mozioni”. Lo ha detto Raffaele Fitto in aula alla Camera sulle mozioni sul Pnnr.

“Si e aperto un confronto che ritengo si chiuderà nelle prossime ore positivamente. C’è una verifica costruttiva che vedo molto difficile possa individuare una responsabili e dei ritardi in capo al nostro governo”, ha spiegato il ministro degli Affari Ue.