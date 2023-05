Pnnr: flash mob +Europa, ‘asili nido strategici per Paese, ma governo sta fallendo obiettivo’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Con le risorse del Pnnr si può e si deve realizzare una delle più grandi infrastrutture strategiche per il nostro Paese: 260mila nuovi posti in asili nido e più di 2mila nuove strutture”. Lo ha detto Riccardo Magi al flash mob di +Europa davanti Montecitorio sul Pnnr con tanto di passeggini.

“Tutto questo ha un valore enorme per l’ngresso delle donne nel mercato del lavoro, per la natalità, la famiglia e per tutto quello di cui questo governo nella sua retorica si pone come paladino -ha spiegato il leader di +Europa-. Eppure questo progetto sta fallendo, il governo deve fare subito una proposta, noi la suggeriamo, centralizzare la gestione di queste risorse, chiedere uno slittamento alla Commissione europea e coinvolgere Ong, Terzo settore e privati nella realizzazione di una parte di queste strutture”.