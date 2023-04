Pnnr: Gasparri (FI), ‘asili, ospedali e strade non ristrutturazione degli stadi’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr (Adnkronos) – “Io non ho capito perché il Sindaco del Pd Nardella voleva con i soldi del Pnrr ristrutturare lo stadio di Firenze. Per me ci sono gli asili, gli ospedali, le strade che si fanno con questi soldi. Il governo di destra ha dovuto anche porre riparo a bizzarrie di sindaci di sinistra”. Queste le parole del sen. Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sui fondi del Pnrr destinati allo stadio di Firenze.

Ed alla osservazione di Matteo Ricci che gli stadi previsti nel Pnrr erano due, c’era anche quello di Venezia. Gasparri risponde: “A Venezia faranno la pallanuoto, c’è tutta quell’acqua”.