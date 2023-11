Pnnr: opposizioni alla Camera, ‘Fitto al più presto in aula per chiarimento’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Il ministro Fitto venga immediatamente in aula a riferire sull’attuazione del Pnrr”. Lo ha chiesto Chiara Appendino, del M5s, in aula alla Camera. Alla richiesta si è unito il Pd, con Piero De Luca: “Non è più tollerabile queta incertezza. Ci son progetti per la messa in sicurezza del territorio, non possono aspettare. Voi state continuando a perdere tempo”.

Il gruppo di Avs, con Marco Grimaldi, ha chiesto la presenza della premier Giorgia Meloni alla Camera per il ‘premier time’. Hanno invocato il ‘premier time’ anche Federico Fornaro (Pd) e Francesco Silvetri (M5s).