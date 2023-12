Pnnr: Pagano (Pd), ‘soliti giochi di magia di Fitto’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “A leggere le note stampa trionfanti di Palazzo Chigi si ha quasi l’impressione che tutto vada a gonfie vele. Basta poco per rendersi conto che si tratta dei soliti giochi di magia del Ministro Fitto”. Lo dice Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio a Montecitorio.

“Per raggiungere il risultato sposta gli obiettivi sempre più in là, e infatti per la quinta rata ne dovevamo raggiungere 69 e lui li riduce a 52, spostando sulle prossime rate l’onere di raggiungere più obiettivi. Così si procrastina un fallimento purtroppo annunciato -prosegue il deputato del Pd-. Ciò che è peggio, però, è il sospetto che non si tratti soltanto di recuperare tempo per completare i progetti, ma che Fitto ne stia per combinare un’altra delle sue: scappare in Europa con l’ambizione di fare il Commissario, lasciando l’Italia in balìa dei suoi disastri”.