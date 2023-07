Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Leggo che Fitto convoca d’urgenza non so che cabina di regia per la revisione della quarta rata del Pnnr. Forse ha letto i giornali. Intanto aspettiamo ancora la terza, da febbraio, c’era Sanremo. Siamo a luglio, con Techetechete, ancora niente. Perso tempo, tanto, troppo”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.