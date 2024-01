Pnrr: al via cabina regia a P.Chigi (2)

Gennaio 16, 2024

(Adnkronos) – All’ordine del giorno della riunione, le attività di verifica da parte della Commissione europea sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla V rata; il programma annuale per la verifica degli obiettivi e dei traguardi relativi alla VI e VII rata del Piano. Alla riunione partecipano i ministri e i rappresentanti dei ministeri competenti.

Presenti i due vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Elvira Calderone, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il ministro dell’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il viceministro Francesco Paolo Sisto, i sottosegretari, Alberto Barachini, Alessandro Morelli, Emanuele Prisco, Lucia Albano. Partecipano da remoto il presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, Massimiliano Fedriga, il presidente Anci, Antonio Decaro, il presidente dell’Upi, Michele De Pascale.