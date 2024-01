Pnrr: Alfieri, ‘basta liti, subito i soldi agli enti locali’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Anche oggi, leggendo i giornali, siamo costretti ad assistere ai litigi tra Fitto e Giorgetti sul decreto per l’attuazione del ‘nuovo’ Pnrr. Con i Comuni che aspettano da 6 mesi una risposta dal governo. E’ l’ennesimo, inaccettabile, balletto sulla pelle degli enti locali che si sono visti tagliare i finanziamenti per progetti già avviati”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e Riforme del Pd.

“Il governo smetta di litigare e presenti il decreto. Quegli 11 miliardi servono per finanziare i nuovi investimenti per la rigenerazione urbana, per la lotta al dissesto idrogeologico, la riqualificazione delle periferie. È assolutamente urgente che il decreto venga presentato anche per confermare le procedure semplificate previste dal Pnrr e la conferma dell’anticipo del 30% ai Comuni per l’avvio delle opere. Ed è ora che il governo venga in Parlamento a spiegarci su come intende procedere”.