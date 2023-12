Pnrr: Alfieri, ‘Meloni esulta per un accordo al ribasso? Persi 7,5 miliardi’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Non comprendiamo l’esultanza di Giorgia Meloni per l’accordo raggiunto sulla 5a rata del Pnrr. Siamo di fronte ad un accordo che il governo ha dovuto contrattare al ribasso con la commissione Ue. Ben 17 obiettivi di meno e 7,5 miliardi in meno (di cui 4,5 a fondo perduto) per il prossimo anno. Meno risorse e il rischio di dover ricorrere ad aste aggiuntive di Btp. La verità è che questo accordo sposta sulle prossime rate obiettivi più impegnativi. Le furbate di Fitto servono solo a ritardare un disastro annunciato”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.