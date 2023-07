Pnrr: Alfieri, ‘operazione verità in Parlamento, Meloni non fugga’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Sulla quarta rata del Pnrr il governo è imbarazzante. L’esecutivo infatti sfugge da mesi: non solo non risponde alle nostre richieste, avanzate ripetutamente anche nell’Aula del Senato, sulle modifiche che vuole apportare al Pnrr e su quali progetti intende presentare sul RepowerEu necessari per spingere sulle rinnovabili e sulle comunità energetiche. Ma non è neanche in grado di portare a casa tutte le risorse della terza e quarta rata del Pnrr, con il rischio di un impatto sui conti pubblici e sulla copertura del debito. Serve un’operazione verità in Parlamento, da cui la Premier Meloni non può più fuggire”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e riforme nella segreteria nazionale del Pd.