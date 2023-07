Pnrr: Alfieri, ‘Parlamento continua ad essere escluso’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il Parlamento continua a rimanere escluso dalle scelte più importanti relative al Pnrr. Domani il governo ha convocato la Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con all’ordine del giorno l’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr per il Pd.

“Da mesi chiediamo a Fitto di coinvolgere le commissioni parlamentari competenti sulle proposte di modifica del Piano, così come fatto dai governi precedenti in fase di programmazione. Quando eravamo in maggioranza, come Pd chiedemmo al governo che sostenevamo di venire in commissione a discutere progetto per progetto. Lo facemmo in più occasioni”.

“Spero che i colleghi oggi in maggioranza si uniscano a noi e reagiscano alla continua esclusione del Parlamento, anche per rispetto alle comunità che rappresentiamo e che meritano di sapere finalmente se vengono modificati i progetti dei rispettivi territori”.