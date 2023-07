Pnrr: Alfieri (Pd), ‘non siamo allarmisti ma preoccupati dal governo’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Capisco che Giorgia Meloni cerchi di costruire sul Pnrr una narrazione positive dove i cattivi siamo noi, che spargiamo preoccupazione, mentre il governo sta portando a casa le risorse della 3a e 4a rata. Ma le bugie hanno le gambe corte”. Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pd per le riforme e il Pnrr.

“Non siamo allarmisti, ma siamo preoccupati perché il governo ha fatto pasticci, non è stato chiaro e ha lavorato con poca trasparenza su progetti che possono essere decisivi per la ripresa e la crescita del nostro paese. Ecco perché insistiamo perché Giorgia Meloni venga in Parlamento a spiegare cosa il governo vuole fare. Non sono più tollerabili ritardi e rinvii”, conclude Alfieri.