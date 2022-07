Pnrr, Anci e Confindustria firmano un protocollo d’intesa

Luglio 15, 2022

(Adnkronos) – Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa fra le rispettive organizzazioni che mira a realizzare un canale organico e aggiornato di comunicazione, informazione e formazione per garantire concretamente alle imprese di conoscere i bandi e gli avvisi, nonché i progetti finanziati ai Comuni e alle Città metropolitane. “I Comuni – ha commentato Antonio Decaro – sono da anni gli enti pubblici con la più grande capacità di investimento. Anche per questo il Pnrr si affida molto a loro e ha selezionato progetti per almeno 40 miliardi di euro da realizzare entro il 2026 proprio a opera dei Comuni e delle Città metropolitane”.

“Ora – ha aggiunto il presidente dell’Anci – dopo l’assegnazione delle risorse si deve passare urgentemente alla fase di attuazione del Piano. Per questo abbiamo pensato che fosse necessario stringere un accordo di collaborazione con Confindustria, con la quale condividiamo l’approccio sempre concreto e fattivo ai problemi: le imprese e i Comuni devono scambiarsi informazioni e conoscenze per rendere il più veloce ed efficiente possibile la fase realizzativa dei progetti sul territorio”. “Il Pnrr – ha concluso Decaro – è una opportunità irripetibile per rendere l’Italia un paese più giusto e più moderno. Sappiamo che ci sono criticità legate alla crisi economica e al rincaro delle materie prime: noi siamo convinti ogni problema possa essere superato e a maggior ragione per i Comuni saranno importanti il confronto permanente e la collaborazione con il mondo delle imprese”.

“In questa difficile fase storica la cooperazione tra sistema pubblico e privato deve essere la stella polare dell’azione di tutte le forze politiche, economiche e sociali del Paese e il Protocollo d’intesa siglato oggi ne è un esempio virtuoso. L’accordo punta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle opportunità del Pnrr e, allo stesso tempo, ci dà la possibilità di intervenire nella fase attuativa per prevenire, ed eventualmente correggere, alcune criticità nell’implementazione del Piano”, ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. “Anci sta realizzando un’importante attività di supporto ai Comuni italiani da cui possiamo attingere preziose informazioni e alla quale Confindustria intende contribuire concretamente attraverso il monitoraggio che stiamo avviando con il nostro Sistema associativo”, ha aggiunto Bonomi.