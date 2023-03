Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Nella conferenza dei capigruppo il Pd ha chiesto al ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo sul Pnrr. È un piano dal quale dipende non solo lo sviluppo del Paese ma anche la nostra credibilità in Europa, che questo governo sta minando passo dopo passo”. Così Anna Ascani del Pd su twitter.