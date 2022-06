Pnrr, ‘assunte 15 mila persone’

Giugno 15, 2022

(Adnkronos) – ”C’è una campagna di reclutamento che sta marciando secondo i tempi previsti: quella dei professionisti del Pnrr, che ha già generato oltre 15mila assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila assunzioni programmate entro il 2023, affinché la durata degli incarichi – quasi esclusivamente triennali – rientri nel periodo di programmazione, con il 2026 come data massima per completare i progetti. Le procedure selettive concluse hanno portato nella PA 1.032 incarichi di collaborazione per 36 mesi, 14.103 contratti a tempo determinato, a cui si aggiungono 50 a tempo indeterminato. Nel solo 2021, sono state 160 mila le candidature ricevute ai bandi di concorso indetti per il PNRR, con un 6% di assunzioni rispetto alla platea dei partecipanti. Il 75% del personale assunto o in corso di assunzione è laureato”. Lo indicano i dati diffusi in occasione del Forum Pa 2022.