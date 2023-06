Pnrr: Avs, ‘Carlino chiaro, governo ritiri emendamento Corte conti’

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Dopo aver rimarcato la netta estraneità della Corte dalla Pubblica amministrazione e il principio della separazione dei poteri, il presidente Carlino ha spiegato chiaramente il ruolo e gli obiettivi dei controlli contabili: fare in modo che tutto avvenga nell’interesse della Pa, snellire le procedure evitando contenziosi”. Così Filiberto Zaratti e Franco Mari, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo l’audizione del presidente della Corte dei Conti in commissione Affari costituzionali dove è in corso la discussione sul Dl Pa.

“L’emendamento del governo che mira a limitare il potere dei controlli della Corte è in totale contrasto, dunque, con il fine di alleggerire o evitare l’ingolfamento delle pratiche amministrative, soprattutto dei ricorsi alla giustizia amministrativa. Il Governo, dunque, si sta assumendo la responsabilità di proporre una norma che rallenterà ulteriormente la realizzazione dei progetti del Pnrr e che determinerà maggiore difficoltà ad accertare responsabilità e minore trasparenza sulla spesa”.