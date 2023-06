Pnrr: Baldino (M5S), ‘Meloni bugiarda per coprire incapacità governo’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – “La Meloni non ha avuto il coraggio di dire la verità e questo la dice lunga sull’azione compiuta. C’è una sostanziale incapacità del governo a spendere le risorse legate al Pnrr come rilevato dalla Corte dei Conti. Per coprire questa incapacità cosa fanno? Eliminano il controllo della Corte dei Conti. Meloni dice che ha prorogato misure del governo Draghi? E’ una bugia. Hanno eliminato un controllo in corso d’opera della Corte dei Conti sui fondi Pnrr che può essere richiesto anche dalle commissioni parlamentari. In un colpo solo è stato messo il bavaglio a Corte dei Conti e parlamento”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite a Coffee Break su La7.

“Paradossale – aggiunge – è che nel 2021 proprio Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge per potenziare il controllo concomitante della Corte dei Conti per il Pnrr. Cos’è cambiato dal 2021? Che al governo ci sono loro e sono allergici ai controlli, insofferenti ad ogni voce critica sulla loro azione politica. Nel 2023 spesi 1,2 miliardi su 32 e i progetti in ritardo sono legati ad asili nido e sanità. Questa è la verità”.