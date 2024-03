Pnrr: Barzotti (M5S), ‘emendamenti destra su sicurezza lavoro vergognosi’

26 Marzo 2024

Roma, 26 mar. – (Adnkronos) – “Settimane e mesi di stucchevole retorica da parte della destra sull’importanza della sicurezza sul lavoro e poi FdI, Lega e FI, unitamente ai renziani, presentano degli emendamenti al decreto Pnrr per depotenziare la già loffia patente a crediti inserita al suo interno. Una vergogna assoluta. Voglio sperare che la ministra Calderone dia parere negativo a tali proposte di modifica. Diversamente, dovremo credere che quelle pronunciate giovedì scorso in Parlamento durante la sua informativa urgente sulla tragedia di Firenze non erano altro che parole vuote”. Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.