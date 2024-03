Pnrr: Boccia, ‘corte conti certifica incapacità governo Meloni’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Non ce ne era bisogno perché da mesi lo denunciamo ma la Corte dei Conti certifica oggi l’incapacità e il fallimento del governo Meloni per ciò che riguarda i progetti del Pnrr. La centralizzazione voluta da questo esecutivo rischia di disperdere la straordinaria opportunità di crescita che è stata data al nostro Paese con il Piano”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Ma ciò che più colpisce è che la Corte dei Conti mette in evidenza che questa centralizzazione rischia di ledere i diritti e i poteri delle autonomie locali e dei soggetti attuatori dei progetti. Evidentemente l’idea del premierato, del comando unico ha ispirato le scelte di questo esecutivo anche in materia di Pnrr, alla faccia dell’autonomia differenziata cara alla Lega. E dulcis in fundo la Corte conferma, nonostante le continue rassicurazioni di Giorgia Meloni, che il governo ha compiuto enormi tagli alla sanità e agli investimenti delle regioni, costringendo anche governatori di destra come Roberto Occhiuto ad attaccare il governo. La verità è che le bugie hanno le gambe corte: l’esecutivo Meloni sta impoverendo il Paese sprecando l’occasione storica del Pnrr”.