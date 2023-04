Pnrr: Boccia, ‘non si possono ridefinire finalità, governo dica verità in Parlamento’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sul PNRR in campagna elettorale il centrodestra aveva annunciato che avrebbe ridiscusso i progetti. Non eravamo favorevoli. Si possono ridefinire le dimensioni ma non le finalità. Sono passati due mesi e mi auguro che il governo venga dire la verità, ovvero quali progetti intende ridimensionare e su quali territori insiste. Bisogna capire chi ha perso risorse e chi ha deciso…”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.