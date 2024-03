Pnrr: Boccia (Pd), ‘codificare monitoraggio progetti, per monitorare spesa e ritardi’**

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Chiediamo al ministro Fitto di accogliere la proposta che sarà contenuta nella risoluzione del partito democratico, di codificare il sistema di monitoraggio dei progetti, attraverso schede progetto molto dettagliate del Pnrr, perché è passato più di un anno e mezzo da quando questo governo è nato e la terza relazione, che è la prima del governo Meloni, non ha mai ricevuto una risposta”. Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, incontrando i giornalisti, in vista delle comunicazioni del titolare del Pnrr, atteso domani mattina in Senato.

“Il governo nel suo insieme -sottolinea- non ha dato risposte alle commissioni e quindi all’Aula. Ora siamo con la quarta relazione e a noi non interessa solo avere le informazioni che ci arrivano già da Bruxelles, tant’è che oggi c’è stato detto che il testo che ci arriverà in lingua inglese, siamo contenti, soprattutto per chi parla inglese, ma siamo nel Parlamento italiano”.

“Immagino che non sia la passione per la lingua inglese, ma perché sono in ritardo e non hanno i testi in italiano. La relazione del governo arriva in lingua inglese, ora non so se è la nuova lingua dei patrioti, ma io penso che sia semplicemente un ritardo del governo e noi proprio per evitare di rincorrere ogni volta il governo chiediamo alla maggioranza di votare con noi una risoluzione che consenta al Parlamento un monitoraggio permanente dei progetti finanziati con le risorse del Pnrr, dei progetti finanziati con il Fondo di Sviluppo e di Coesione attraverso schede e progetti che consentano anche agli enti locali e anche alla stampa di seguire, progetto per progetto, a che punto è l’esecuzione e a che punto sono i finanziamenti”, spiega. “Controllare -avverte- significa monitorare la spesa, chi spende e quali sono i ritardi e quali sono le cause dei ritardi per gli enti locali, per le regioni e soprattutto per i ministeri che si nascondono dietro questo modello che finora non ci consente di sapere a che punto è l’esecuzione dei progetti del governo”.