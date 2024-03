Pnrr: Boccia (Pd), ‘occasione persa, governo allergico a controllo Parlamento’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Penso che oggi abbiamo affrontato una discussione importante sulle prospettive del più grande piano di sviluppo e crescita del nostro Paese. Un piano che proprio per questo avrebbe bisogno del sostegno e del coinvolgimento di tutti gli stakeholders del nostro paese e di tutte le forze politiche. Avevamo chiesto che il Parlamento avesse la possibilità di svolgere un ruolo più forte di controllo e monitoraggio dei vari progetti. Il governo ci ha detto di no e per questo consideriamo quella di oggi una occasione persa”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta il voto sulle risoluzioni al Pnrr presentate oggi al Senato.

“Avevamo proposto di garantire, nel rispetto della normativa prevista, una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del Pnrr a livello di singola misura, a garantire la presenza dei ministri qualora chiamati in audizione in Parlamento per fornire informazioni e chiarimenti sull’attuazione del Pnrr relativamente alle parti di rispettiva competenza e a garantire l’attuazione del nuovo Pnrr nel pieno rispetto del cronoprogramma. Non comprendiamo il no del governo. A meno che sia l’ennesima dimostrazione dell’allergia che il governo ha nei confronti dei controlli e della trasparenza”, conclude.