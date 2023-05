Pnrr: Bonaccini, ‘bene incontro con Fitto, noi già pronti con progetti’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “L’incontro con il ministro Fitto andato molto bene, peraltro ci eravamo già parlati pochi giorni fa” in occasione dell’incontro in Emilia Romagna “con la presidente Von der Leyen. Da un lato, il ministro ha confermato la volontà di arrivare il prima possibile a un accordo con le Regioni per i Fondi di sviluppo e coesione e per noi vorrebbe dire centinaia di milioni di euro. Noi siamo già pronti con la destinazione dei progetti, gran parte dei quali andranno alla lotta al dissesto idrogeologico e sulla rigenerazione urbana”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lasciando l’incontro con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR.

“Dall’altra parte – prosegue – se si aprissero nella ricognizione del governo sul Pnrr altri spazi di risorse sul dissesto idrogeologico noi saremmo pronti a presentare ulteriori progetti. Per quanto riguarda la programmazione della Regione 2021-2027, abbiamo detto al ministro che noi saremo già nella condizione di un terzo dei tre miliardi complessivi di investimenti…”.