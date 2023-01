Pnrr: Bonaccini, ‘preoccupato, non hanno uno straccio di idea su cosa fare’

Gennaio 29, 2023

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “La destra ha votato contro il Next Generation Eu in Europa e contro il Pnrr in Italia. Ricordiamolo sempre: fosse stato per loro, non avremmo visto un soldo. Ecco perché dobbiamo essere molto preoccupati, e vigili oggi dall’opposizione, sulla gestione di queste risorse”. Lo sostiene il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini.

“Dopo 4 mesi stanno ancora facendo una discussione ideologica e inconcludente su cosa cambiare di quel piano; senza considerare che tra meno di 4 anni ciò che non sarà stato speso andrà restituito. E senza occuparsi intanto del problema più grave e più urgente: tutta quella programmazione e quella progettazione era stata fatta a prezzi radicalmente più bassi, per cui oggi si stanno bloccando molte gare d’appalto e molti cantieri”, aggiunge.

“Il giorno in cui si è insediato il nuovo governo ho chiesto di convocare subito un tavolo con Regioni, Enti locali e parti sociali, per decidere insieme come affrontare questa emergenza. Ad oggi non c’è stata né risposta né alcun provvedimento, salvo esprimere ogni giorno da parte dei ministri preoccupazione per la messa a terra e la realizzazione delle opere, per le risorse e per ribadire la volontà di cambiare, senza dire come e per cosa” sottolinea. “Io temo davvero non abbiano né cognizione del problema, né uno straccio di idea sul che fare. Ma quel che è peggio, è che rischia di mancare un solido piano per accompagnare le imprese, i Comuni e gli Enti locali in questo percorso vitale per il Paese” conclude Bonaccini.