Pnrr: Bonafoni (Pd), ‘trasparenza in fase progettazione per non perdere occasione’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Lo ha detto con forza oggi il Forum del Terzo Settore, presentando insieme a Openpolis il report su Pnrr e politiche sociali: il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta una straordinaria occasione per colmare i divari e le disuguaglianze che ancora oggi caratterizzano tante realtà del nostro Paese”. Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega ad Associazionismo e Terzo Settore.

“Per farlo – continua – è necessario affrontare le diverse criticità che sono ben evidenziate nel rapporto: la mancanza di trasparenza che rende difficile un monitoraggio efficace delle azioni e dei progetti e la necessità di un maggiore coinvolgimento del Terzo Settore, che non può essere soltanto un mero esecutore”, perché “soprattutto nei territori più svantaggiati, il Terzo Settore rappresenta una risorsa importante capace di offrire un’attenta lettura delle esigenze e quelle competenze in grado di progettare, insieme alle istituzioni, azioni efficaci. Per evitare che il Pnrr finisca con il premiare territori e comunità meglio organizzate e meno bisognose di interventi”.

“Abbiamo bisogno di un governo che non perda tempo dietro a polemiche e scandali, ma dia ascolto a questi suggerimenti e offra le giuste risposte ai bisogni del Paese, impiegando al meglio le risorse straordinarie di cui dispone in questa fase storica”, conclude Bonafoni.