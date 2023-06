Pnrr: Bonelli, ‘con bavaglio Conte Conti governo insegue modello Orban’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “La norma che ha messo il bavaglio alla Corte dei Conti rispetto ai controlli sul PNRR è incostituzionale in merito allo svolgimento dell’attività effettiva di un organo previsto dalla Costituzione. Perché contemporaneamente dispone lo scudo erariale per i dirigenti e annulla il controllo concomitante. In realtà abolendo lo scudo erariale occorrerebbe potenziare e rafforzare il controllo concomitante. Se si volesse abolire il controllo concomitante non può abolirsi la responsabilità erariale. Con questo combinato disposto il Governo Meloni segue la strada del modello Orban, che ha annullato gli organi di controllo dell’operato del suo governo”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra

“Con questa norma voluta dalla maggioranza di governo – incalza Bonelli – in Italia la Corte dei Conti avrà un ruolo inutile, rinviato a un controllo successivo, inutile anche perché non dispone di uno strumento sanzionatorio”.