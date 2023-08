Pnrr: Bonelli, ‘siete governo dell’iniquità sociale e ambientale’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Io l’ho ascoltata con molta attenzione, ministro Fitto, e vorrei chiederle una cortesia: quando venite in aula, assumetevi la responsabilità del fatto che state governando senza richiamare ai precedenti governi, perché la maggior parte delle forze che compongono questo esecutivo facevano parte dell’esecutivo Draghi”. Inizia così Angelo Bonelli, deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, nel suo intervento alla Camera durante le comunicazioni del ministro del ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito proprio al Pnrr.

“Mi può spiegare – continua l’esponente rossoverde – come il ‘do not significant harm’ sia incompatibile con il dissesto idrogeologico? La rimodulazione che avete fatto per il Pnrr arrivava poco prima di due fatti che hanno piegato in due l’Italia, il maltempo al Nord e il caldo e gli incendi nel Centro-Sud, e per cui Meloni, senza mai parlare di cambiamento climatico, aveva detto che si sarebbero stanziati dei fondi”. “Perché non abbiamo mantenuto questi impegni?”, chiede ancora Bonelli prima di spiegare la storia del RePower Ue che, per lui, “nasce il 6 febbraio il 2023 a Palazzo Chigi in un tavolo con lei, ministro Fitto, la presidente Meloni, ed Eni, Enel, Snam e in cui avete deciso la strategia. Ma qual è? Volete realizzare in Italia l’hub del gas e volete far dipendere l’Italia dalle fonti fossili. Gli interventi che ha elencato sono da distrazione di massa. Tra l’altro, dovete anche spiegarci perché il gas costa poco e invece le bollette sono sempre più alte”.

Il leader di Europa Verde, poi, parla anche del piano Mattei, di cui chiede che venga spiegato cosa è, soprattutto perché viene sempre richiamato. Dopo aver parlato di evasione fiscale, dell’sms mandato a 169mila famiglia informandole dello stop al reddito di cittadinanza, Bonelli conclude affermando che “siete il governo dell’iniquità sociale e ambientale”.