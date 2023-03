Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il ministro Fitto sul Pnrr ha detto che siamo in ritardo e che tanti progetti non si possono fare. Credo abbia mandato un pessimo messaggio, anche perché hanno usato il solito vezzo italiota, trito e ritrito, che è sempre colpa dei governi precedenti. L’Italia deve fare i compiti a casa, così come fanno tutti gli altri Paesi europei”. Lo ha detto la leader di +Europa Emma Bonino intervenendo a Metropolis su Repubblica.