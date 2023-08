Pnrr: Boschi (Iv), ‘tagli a prevenzione non con nostra complicità, o mente Pichetto o Fitto’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Non sono soddisfatta dalle risposte del ministro Pichetto Fratin come non lo sarebbe Giorgia Vasaperna, la ragazza per le cui lacrime si è commosso a Giffoni. Da un punto di vista umano comprendo la commozione, ma da un punto di vista istituzionale mi aspetto da un ministro una reazione e un’azione nelle sedi opportune”. Così Maria Elena Boschi replica al ministro dell’Ambiente durante il question time in cui la deputata di Italia viva aveva chiesto conto delle iniziative da intraprendere per il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, delle risorse disponibili e della necessità di ricostituire una cabina di regia nazionale per gestire la pluralità di interventi anche attraverso il ripristino dell’unità di missione Italia Sicura.

“Il ministro Pichetto ha accettato che venissero tagliati 16 miliardi di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico e il rischio alluvione senza aprire bocca. Ora ci dice che nessun intervento verrà eliminato perché le risorse ci sono. Non ne siamo convinti noi, come – sottolinea – non lo è il ministro Fitto. O non dice la verità il ministro dell’Ambiente o non lo dice il ministro per le Politiche di coesione e il Pnrr. E oggi i presidenti di tutte le regioni, anche di quelle del centrodestra, sono in agitazione perché temono che quei tagli non vengano ripristinati”.

“Se c’è chi, come Salvini, nega la scienza e i cambiamenti climatici, purtroppo ci sono i fatti oggettivi che li confermano e di cui tutti paghiamo le conseguenze. Ora occorre fare subito qualcosa per dare risposte vere a quelle comunità, con risorse per il piano contro il cambiamento climatico e con una cabina di regia. Se il governo deciderà di tagliare gli investimenti lo farà non in nostro nome e non con la nostra complicità”, conclude Boschi.