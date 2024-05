Pnrr: Braga, ‘governo usa Comuni come bancomat per coprire bugie’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Come è evidente il ministro Piantedosi non dà risposte e rinvia la decisione del governo di tagliare le risorse agli enti locali che più stanno investendo con il Pnrr a dopo le elezioni europee. Quei tagli sono scritti nella legge di bilancio e sono l’unico modo che il governo conosce per coprire gli affanni di una manovra ingiusta sempre alla ricerca del consenso. Tagliate a chi ha più bisogno per finanziare flat-tax e regali a chi fa extra profitti. Nessuna lotta all’evasione fiscale, 19 condoni in 19 mesi e ora arriva la scure sui comuni”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara braga, intervenendo nella replica del question time al ministro Piantedosi sui tagli di spesa corrente ai comuni.

“La spesa sociale non verrà toccata? E’ falso perché le spese che il governo dice di escludere sono riferite solo al criterio di computo e invece l’esecutivo penalizza i comuni che stanno facendo investimenti in servizi sociali. Un’operazione vigliacca che scarica sui sindaci la responsabilità dei tagli. Ora provate a fare marcia indietro perchè avete paura del giudizio degli elettori e del malumore dei vostri stessi sindaci. Prendete tempo, ma il Pd non vi permetterà di fare dei comuni e del Pnrr il bancomat delle vostre incapacità e bugie”.

Nel presentare l’interrogazione, Braga ha chiesto a Piantedosi “quali fossero le misure del governo dopo gli allarmi degli enti locali sui maggiori tagli di spesa corrente – 250 milioni all’anno per 5 anni – per i comuni che stanno investendo più risorse del Pnrr. Una decisione totalmente sbagliata, che mette a rischio i servizi primari e la piena riuscita del piano di competenza territoriale”.