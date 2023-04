Pnrr: Calandrini (Fdi), ‘ok Commissione in tempi celeri è ottima notizia per l’Italia’

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Approvare in così poco tempo il Dl sulla governance del Pnrr rappresenta un’ottima notizia per l’Italia. Il lavoro in Commissione Bilancio è stato delicato e complesso ma anche grazie a un costruttivo dialogo con l’opposizione, siamo riusciti a serrare i ranghi e a dare mandato ai relatori, Matteo Gelmetti (FdI) e Elena Testor (Lega) a riferire in Aula”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.

“Il testo è stato a mio modo di vedere anche migliorato, grazie anche a una costante interlocuzione con i rappresentanti del Governo, auditi in più occasioni. Tra questi va sottolineato il prezioso apporto del Ministro Fitto che ha personalmente e più volte partecipato ai lavori della Commissione. I tempi restano stretti ma la strada per una più semplice gestione dell’imponente mole di fondi e progetti previsti dal Piano appare ora più in discesa rispetto al recente passato. L’Assemblea di Palazzo Madama esaminerà il provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa di Pasqua, mercoledì 12 aprile”.