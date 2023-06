Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Questo fatto è gravissimo. non si può andare avanti così. Questo Governo deve riferire in parlamento in una sessione dedicata sul Pnrr”. Così Carlo Calenda su twitter sulla bocciatura della maggioranza dell’odg Pd e opposizioni in cui si chiedeva al governo il rispetto degli impegni sui fondi già previsti dal Pnrr per gli asili nido.