Ottobre 6, 2022

Roma, 6 (Adnkronos) – Il braccio di ferro Meloni-Draghi sul Pnrr? “Ha ragione Draghi, c’è un dato oggettivo: se fossimo in ritardo l’Europa non ci pagherebbe le tranche. Come ogni governo che arriva, si mettono le mani avanti, Meloni dovrebbe piuttosto concentrarsi su come implementare” il Recovery Plan. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Start su Skytg24.