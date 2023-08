Pnrr: Candiani (Lega), ‘opposizioni parlano d’altro, le modifiche si devono fare, lo diceva anche Franco’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “In questa aula, oggi, le opposizioni non hanno parlato del Pnrr, ma hanno parlato di tutt’altro”. Ha iniziato così il suo intervento in aula in replica alle dichiarazioni del ministro Raffaele Fitto sul Pnrr Stefano Candiani, deputato della Lega. “Il governo non definanzia, fa modifiche affronto dell’aumento del costo delle materie prime”, ha continuato spiegando che “questa dichiarazione non l’ha fatta il ministro Fitto, ma l’ha fatta il predecessore del ministro Giorgetti, l’ha fatta Franco”.

“Nel Pnrr trasmesso al Parlamento l’8 febbraio del 2021 mancano il cronoprogramma, gli indicatori, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi, e questa è la perfezione che si richiede al governo dalle opposizioni? Quello fu effetto in un momento di emergenza, ma comunque andava rivista”, ha spiegato ancora Candiani che ha poi concluso precisando che ci sono 122 miliardi di euro di debiti che vanno restituiti e che potrebbero ricadere sulle future generazioni, ma anche che “il supporto che diamo ai comuni non si riesce a stare nei tempi”.