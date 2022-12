Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Questa mattina in cabina di regia abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del PNRR. È la più importante opportunità di sviluppo per l’Italia dal Dopoguerra ad oggi, uno strumento che può rendere il nostro Paese più moderno, competitivo ed efficiente”. Lo scrive in un tweet la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.