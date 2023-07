Pnrr: Castellone (M5S), ‘molti progetti non verranno realizzati, lo dicono dati’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “Il Pnrr è il più grande piano di investimenti pubblici che l’Italia abbia mai avuto. Abbiamo a disposizione più di 200 miliardi di euro ottenuti dal presidente Conte in Europa e, secondo noi, di quei soldi non va sprecato un euro. Sentir dire che questo piano non è necessario è una follia, visto che in esso ci sono gli asili nido, il tempo pieno a scuola, la sanità territoriale e tutto quello che serve al nostro Paese. Molti progetti non verranno realizzati, lo dicono i dati. La cosa più triste è che il Governo, anziché assumersi le responsabilità dei ritardi, prova a fare da scaricabarile. Se non ci fosse il Pnrr noi saremmo in stagnazione o addirittura in recessione, lo dice il Def scritto da questo Governo”. Così Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato, in un’intervista a The Post Internazionale – Tpi.