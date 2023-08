Pnrr: Cattaneo (Fi), ‘Fitto sta facendo benissimo, giusto aprire a privati’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Fitto sta facendo il massimo. Ho apprezzato molto la sua replica, non si è sottratto al dibattito e, in modo elegante, non ha insistito sulle responsabilità dei governi precedenti. Trovo giusto in questa fase aprire ai privati. Le grandi sfide dei nostri giorni, digitalizzazione e transizione ecologica, possono esistere solo coinvolgendo le imprese”. Così in una intervista a La Stampa il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. Sulla possibilità di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla guerra fredda in Italia, il deputato azzurro commenta: “Credo che i cittadini non capirebbero, non è il momento di aprire nuovi file per scavare il passato. Questo è l’errore che la sinistra ha fatto per anni, cercando di imporre il suo punto di vista sulla storia. Chi, come noi di Forza Italia, ha cultura di governo, sa che quando si governa bisogna essere pragmatici e far parlare i fatti”, conclude Cattaneo.