Pnrr: Cingolani, ‘hydrogen valley guarda al futuro, in linea con migliori Paesi Ue’**

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – L’accordo sulla cosiddetta Hydrogen Valley’, tra i progetti bandiera firmati oggi a Palazzo Chigi, “ci consente il recupero e il ripristino di territori dismessi, ex siti industriali”, di puntare “su nuove tecnologie” per la produzione di idrogeno verde. E’ un’ottima notizia che ci mette in linea con i migliori paesi europei in un settore strategico per il futuro”. Lo dice il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla cerimonia di firma, a Palazzo Chigi, dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l’avvio dei progetti bandiera del Pnrr.