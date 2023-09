Pnrr: Ciriani, ‘Fondo coesione per dissesto idrogeologico è coerente con obiettivi’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La proposta di revisione del Pnrr riguarda 144 misure di investimento e di riforme, e si compone di modifiche formali e sostanziali. Le misure definanziate verranno finanziate con altri fondi”. Lo dice Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al question time in corso di svolgimento alla Camera, in luogo del ministro Raffaele Fitto.

“Circa i fondi del Pnrr e quelli del Fondo di coesione, era già stata presentata la necessità di complementarietà delle risorse al fine di garantire di spendere tutte le risorse per la transizione ecologica – aggiunge -. L’utilizzo dei Fondi di coesione per il dissesto idrogeologico anziché quelli del Pnrr è quindi coerente con gli obiettivi. Quanto a destinare l’80% delle risorse al Sud, il governo si propone di portare a casa l’obiettivo”.