Pnrr: Colao, ‘95% Comuni ha già beneficiato dei fondi per la Pa’

Settembre 3, 2022

Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, nel Pnrr italiano sono disponibili 6,2 miliardi di euro. Abbiamo creato una piattaforma innovativa per concedere voucher di progetti standard ed evitare la burocrazia della rendicontazione; l’Ue ha accettato questo nuovo approccio e il 95% dei Comuni ha già ricevuto i fondi in assegnazione”. Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.