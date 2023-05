Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, terrà oggi, al termine della cabina di regia sul PNRR in corso a Palazzo Chigi, una conferenza stampa per illustrare la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento è alla sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio.