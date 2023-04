Pnrr: Conte, ‘accuse a mio governo ridicole, ma ora non è tempo polemiche’**

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Le critiche del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha accusato il governo Conte di aver chiuso il Pnrr ‘frettolosamente’? “Noi abbiamo consegnato un piano in fase di ultimazione, poi è stato completato e presentato da Draghi. Chiunque voglia scaricare sul mio governo, sulla mia persona, sui miei ministri la responsabilità di quel che sta accadendo, bé è un’operazione che si commenta da sola. Però non voglio alimentare polemiche, mettiamole da parte: noi ci siamo, dobbiamo tutti quanti adoperarci perché questi sono soldi della comunità nazionale. Mettiamo da parte le polemiche, soprattutto quelle più ridicole come quella che mi avete appena citato…”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio e rilanciando la proposta di un tavolo comune sul Pnrr.