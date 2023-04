Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Sull’appello a lavorare insieme per il Pnrr “il Pd ci starà pensando, spero che anche loro arrivino alla medesima conclusione. Il Pnrr non è di Giorgia Meloni, ma non è neppure di Conte né di Draghi. E’ di tutta l’Italia. Credo che il Pd su questa battaglia debba esserci e credo che potrà essere d’accordo nel dare un contributo. Però aspettiamo una loro risposta, certo”. Così il leader M5S Giuseppe Conte a margine della manifestazione dell’edilizia a Roma.