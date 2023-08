Pnrr: Conte, ‘è buio ‘fitto’, serve coraggio non freddi burocrati vestiti da patrioti’**

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Dalla relazione di oggi alla Camera emerge chiaramente che sul Pnrr che serve per la nostra sanità, agli asili, allo sviluppo economico e all’ambiente è “buio Fitto” per il Governo. Avevamo offerto al Governo il nostro aiuto mesi fa perché le risorse che abbiamo portato in Italia nel 2020 non sono di Meloni, non sono del Ministro Fitto, ma sono degli italiani. Il Governo continua però sulla strada dell’arroganza dall’alto dei suoi ritardi, dei soli 2 miliardi spesi su 33 da spendere nel 2023, dei 16 miliardi tagliati fuori dal Piano e che non sappiamo se e come verranno recuperati e rifinanziati”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

“L’umiltà e l’impegno però – prosegue – non sono di casa a Palazzo Chigi in questo momento. Meloni ha stappato in mondovisione la bottiglia di champagne sui dati della crescita economica che ha ereditato ma si è beccata una doccia fredda, con i dati Istat sul Pil del secondo trimestre che segnano -0,3%. Non serviva la sfera di cristallo per capire quello che stava succedendo. L’economia italiana era in trend positivo grazie alle coraggiose misure espansive dei miei Governi, ora la pacchia è finita, perché l’austerità targata Meloni ha finito col dilapidare questa eredità. Con i suoi tagli ha frenato il Paese, che era una macchina in corsa. Al Governo serve coraggio, non freddi burocrati vestiti da patrioti”.